Северчане просят остановить стройку нового ЖК на месте соснового бора

7 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Инициативная группа «Сохраним лес»

Инициативная группа из Северска «Сохраним лес» выступает за прекращение вырубки деревьев на территории лесного массива по улице Калинина. Работы ведет Томская домостроительная компания (ТДСК) для расчистки участка под строительство нового жилого микрорайона №12а на 5,8 тысяч жителей. Как сообщает один из участников группы Никита Матвеев, сейчас активисты собирают подписи под петицией за остановку строительства ЖК на месте соснового бора.

— Полтора, если не два года назад, мы начали борьбу с этой стройкой. Хотели защитить природные насаждения нашего города и не допустить строительство огромного микрорайона, которое фактически выкосило бы полностью часть нашего леса и природного парка. Сейчас это и происходит: все повырубали, — говорит участник инициативной группы Никита Матвеев.

Слева — лес летом 2024 года, справа — то, что от него осталось сейчас. Фото: Инициативная группа «Сохраним лес»

Подключиться к решению этой проблемы и спасти лес общественники просят губернатора Томской области Владимира Мазура. Ранее на месте зеленых насаждений в Северске он приостановил строительство магазина «Лента». Гипермаркет должны были разместить недалеко от будущего микрорайона по ул. Калинина, но из-за жалоб жителей проект заморозили.

Предполагаемый участок под застройку ЖК. Фото: Инициативная группа «Сохраним лес»

Земельный участок, отводимый под строительство магазина «Лента». Фото: Инициативная группа «Сохраним лес»

Ранее участок леса, который считается хорошим местом отдыха у северчан, уже передавался застройщикам, но активистам удалось его отстоять и прекратить строительство. В 2022 году общественники вновь начали борьбу за лесопарковую зону на улице Калинина. Тогда стало известно, что часть ее территории передали в аренду ТДСК под строительство одного жилого дома. Паспорт планируемого здания сейчас размещен на объекте, где ведется вырубка деревьев. Однако, как отмечает наш собеседник, на расчищенной за последние полгода территории можно разместить не один, а «как минимум два-три дома». По предварительным подсчетам планируется уничтожить порядка 25 га леса — это 12 тысяч деревьев.

Фото: Инициативная группа «Сохраним лес»

Изменения лесного ландшафта хорошо заметны на фотографиях, сделанных общественниками осенью прошлого года и зимой этого года. Также эта территория по результатам экологической экспертизы является местом обитания краснокнижные растений и животные, которые после расчистки потеряли «дом» и могут погибнуть.

— Пресс-служба ТДСК, в свою очередь, давала информацию, что компания — максимально «за» сохранение лесных насаждений. В ответ на наши запросы и на все публикации СМИ они писали, что у них есть два проекта: проект озеленения территории данного участка для сохранения природных насаждений и сам проект микрорайона. Эти два документа никто не выдает. Мы задаёмся вопросом: если вы действительно планируете сохранение природных насаждений, то где эта документация? Раньше они говорили о 13 малогабаритных тоненьких сосенках, которые осталось срубить для строительства первого дома. Но, думаю, видно не вооруженным взглядом, что в итоге происходит, — говорит Матвеев.

Расчищенная площадка под строительство нового микрорайона в Северске. Фото: Инициативная группа «Сохраним лес»

Инициативная группа, выступающая за прекращение вырубки леса, включает свыше 500 активных жителей Северска и Томска. За эти два года они написали более трех десятков обращений в различные ведомственные структуры, в том числе, в прокуратуру и администрацию Томской области, в природоохранные департаменты, в Следственный комитет РФ, а также лично мэру Северска Николаю Диденко. По словам Матвеева, в ответ на их запросы приходили лишь «отписки».

Сваленная сосна. Фото: Инициативная группа «Сохраним лес»

Для отмены проекта общественники опубликовали петицию на сайте глобальной платформы для сбора подписей и поддержки различных инициатив Change.org.

— Мы не теряем надежды и до сих пор пишем в различные инстанции об остановке данного проекта или хотя бы заморозке части этого микрорайона, для которой уже спилен лес. Его, конечно, уже не спасти, то, что здесь росло веками — уничтожено. Но то, что растёт дальше, вплоть до железной дороги, это еще можно сохранить. И сейчас активнейшим образом мы пытаемся продвигать нашу петицию. Мы против вырубки огромного участка леса в угоду строительству этого микрорайона, поэтому, чтобы поддержать нас, нужно проголосовать за инициативу, — отмечает Матвеев.

На момент публикации под петицией на платформе подписались свыше четырех тысяч людей. Также подобную петицию активисты создали на правительственной площадке «Российская общественная инициатива», результаты которой могут повлиять на ситуацию и добиться пересмотра уже изданных указов. Для этого под петицией необходимо набрать свыше 53 тысяч голосов по всей Томской области.

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