Томские спортсмены привезли три медали чемпионата России по киокусинкай

Томский Обзор / Фото: 25 марта 2025 // Фото: tomsk.gov.ru

Томские бойцы стали призерами чемпионата России по киокусинкай IFK, который прошел в Москве.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, турнир собрал 121 спортсмена из 27 регионов страны. По итогам турнира в группе дисциплин «кёкусин — весовая категория» в весе до 80 кг первым стал томский спортсмен Никита Зезюля. «Бронза» досталась его земляку Данилу Зезюле.

Еще один томский спортсмен Вячеслав Герман стал серебряным призером в дисциплине «кёкусин — ката». Кроме того, Никита Зезюля был признан лучшим бойцом чемпионата России.

Победителя и призеров к состязаниям подготовили тренеры Николай и Виталий Анисимовы, а также Сергей Шагеев.

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