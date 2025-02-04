Усадьба Грацианова станет площадкой для бракосочетания в «красивые» даты 2025 года

4 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина, из архива издания

В памятнике деревянного зодчества — усадьбе Грацианова на ул. Белинского — этим летом можно будет провести торжественные свадебные церемонии в «красивые даты». Соответствующее решение принял губернатор региона Владимир Мазур. Сейчас в главном доме усадьбы располагается Дом приёмов Томской области.

Как сообщает областная администрация, по традиции в 2025 году наиболее популярными стали «зеркальные» даты — 25 июня и 25 июля, а также 8 августа. На эти дни здание по адресу Белинского, 72/Пирогова, 12 уже в девятый раз превратится в дополнительную площадку для бракосочетаний.

Подать заявление о регистрации брака в Доме приёмов Томской области будущие молодожёны могут с 11 февраля на личном приёме во Дворце бракосочетаний Томска (пр. Ленина, 83).

Напомним, традиция открывать Дом приемов Томской области для регистраций молодоженов была введена почти восемь лет назад. Впервые свадебные церемонии в усадьбе Грацианова проводили в день трех семерок — 7 июля 2017-го.

Деревянное здание на пересечении улиц Белинского и Пирогова является памятником архитектуры регионального значения. Главный дом усадьбы построили в 1901 году. Ее владелец, Александр Грацианов, был известным в Томске человеком — один из первых выпускников медицинского факультета Томского императорского университета, врач и активный политический деятель, последний городской голова. В годы революции был министром здравоохранения Сибири в правительстве Александра Колчака.

После 1920 года усадьбу Грацианова национализировали. В 1930 годах на ее территории находился один деревянный дом и хозяйственные постройки. В 1990-х годах там размещалось гинекологическое отделение Роддома №1 и офисы. После несколько лет усадьба была заброшена.

В начале 2000-х на месте старого пустующего дома планировали построить жилую многоэтажку, но общественность выступила против. После чего в здании произошел пожар, который, с счастью, не уничтожил дом полностью. В 2008 году деревянный дом и ограду отреставрировали и превратили в Дом приемов губернатора.

Фото: Елена Фаткулина, из архива издания

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