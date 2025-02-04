В Томске продлили работу новогодней иллюминации

4 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Новогодняя иллюминация в Томске продолжит работать после 10 февраля. Соответствующее решения принял мэр города Дмитрий Махиня, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, праздничное оформление будет украшать Ново-Соборную площадь до конца работы ледового городка и катка «под звездным небом».

— Каток и горка, оформленные огоньками привлекают к себе юных томичей и создают настроение. Пусть у детей, которые играют в ледовом городке, продолжается праздник, — сказал мэр Томска Дмитрий Махиня.

Ранее сообщалось, что работа праздничной иллюминации в Томске продлится до 10 февраля.

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