Студенты назвали «Газпром нефть» лучшим работодателем в нефтяной отрасли

4 февраля 2025 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпром нефть» признана самым привлекательным работодателем в отрасли по данным молодежного рейтинга FutureToday. В выборе лучших компаний страны приняли участие 24 тысячи студентов из 27 городов.

По итогам опроса «Газпром нефть» также вошла в топ-10 общего рейтинга работодателей вместе лидерами IT-индустрии и финансового сектора. В числе преимуществ работы в нефтяной компании студенты отметили уровень зарплаты, полезный опыт для развития карьеры, баланс работы и личной жизни, интересные проекты, дружелюбную атмосферу в команде.

Развитие бизнеса «Газпром нефти» стабильно обеспечивает новые вакансии в регионах и спрос на квалифицированных специалистов. Помимо технологов, инженеров и геологов на предприятия приходят все больше программистов и дата-сайентистов.

Количество молодых специалистов в штате «Газпром нефти» уже превысило 30 тыс. человек (каждый третий в компании). Около 6% сотрудников — это недавние выпускники вузов и колледжей.

В «Газпромнефть-Востоке» работа с томскими студентами проводится по разным направлениям. От открытия учебных центров в партнерстве с вузом, что позволяет эффективно объединять ресурсы бизнеса и академических центров для подготовки молодых специалистов, до реализации совместных образовательных программ, где рассматриваются инструменты эффективного ведения бизнеса. Активное участие в треке современного научного сообщества приносит ощутимые результаты: в «Газпромнефть-Востоке» трудится более 270 выпускников Томского политехнического университета.

Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Для синхронизации с партнерами из образовательной среды «Газпром нефть» развивает сообщество «Лига вузов», которое объединяет уже 46 лучших университетов из России, Индии и Китая. Ежегодно тысячи студентов проходят практику и стажировки в компании, сотни молодых ученых и студентов получают гранты и стипендии. Для успешной адаптации молодых специалистов в «Газпромнефть-Востоке» существует программа наставничества «Три рубежа». Три года молодой специалист находится под вниманием коллег, которые передают опыт, поддерживают во всех начинаниях, в том числе при участии в конкурсах профессионального мастерства или научно-технических конференциях.

По итогам 2024 года также «Газпром нефть» стала лидером среди промышленных компаний в рейтинге работодателей Best Company Award, составленного на основе исследования карьерных предпочтений учащихся из 40 вузов России.

— «Газпромнефть-Восток» активно взаимодействует с томским научно-образовательным кластером, потому что местные вузы и техникумы являются основными поставщиками будущих высококвалифицированных кадров. В этой связи эффективными инструментами являются участие в организации и проведении крупных мероприятий на рынке труда, таких как «Труд — крут» и «Дни карьеры», обмен успешными практиками на экспертно-дискуссионных площадках кадровых центров. Много лет мы проводим летнюю Лин-школу в партнерстве с ТПУ, где студенты осваивают навыки повышения производительности труда. Такой комплексный подход позволяет нам во многом являться образцом современной корпоративной среды на региональном уровне и привлекать в команду талантливую молодежь, — отметила заместитель генерального директора по организационным вопросам Наталья Мельникова.

Рейтинг FutureToday — самое масштабное исследование отечественного рынка труда и карьерных предпочтений студентов старших курсов и выпускников российских вузов. Оно позволяет определить самых востребованных работодателей у молодых специалистов, а также выявлять основные ожидания и потребности старшекурсников, связанные с выбором места работы.

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