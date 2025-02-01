В Томске откроется заведение в стиле пиратской таверны

1 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: из социальных сетей Евгения Бородина

Летом в Томске появится новое заведение в формате «пиратской таверны». Его откроет команда, создавшая бар «Кабинет Редкостей». Таверна разместится в цоколе того же здания на пр. Ленина 81/1.

Команда проекта выбрала такой формат заведения не сразу:

— Сначала мы хотели открыть рюмочную в советском стиле, с бутербродами, настойками и пивом. В нашем городе подобных не было. Затем неорюмочную с более современным форматом, а потом появилась мысль о таверне, — объясняет Евгений Бородин, совладелец и бар-менеджер «Кабинета Редкостей» и будущей таверны. — Сначала думали просто про таверну, где люди стучат по столам кружками пива, общаются, царит шум, гам, веселье, неформальное общение и крутая кухня. Мне вспомнилась таверна из «Властелина колец», где собирались хоббиты. Они там даже на столах танцевали, нам хотелось подобной атмосферы. А затем появилась идея открыть пиратскую таверну! Я много путешествую по миру, бывал в разных странах, от Южной Америки до Японии, и ни разу не видел какого-то пиратского бара. Так возникла концепция, предполагающая в интерьере черепа, лодки, штурвалы, сети.

Дизайн пиратской таверны, которая откроется в Томске летом. Фото: из социальных сетей Евгения Бородина

Из напитков в таверне будет пиво — и импортное, и российское, а также максимально свежее местное — обещают минимум пять кранов от северской крафтовой пивоварни. Планируется большое меню авторских настоек, не менее 15 видов — ягодных, тропических, а также экстравагантных, таких, как хреновуха и бородинская. Из экзотики обещают настойки на ягоде асаи, на редьке дайкон, а также сочетания: южные — с маракуйей, личи, ананасом и манго; и северные — с морошкой, локальной клубникой, жимолостью, черной смородиной, брусникой, клюквой.

— Помимо этого, будет большая коллекция рома — как обойтись без него, раз мы говорим про пиратов! — добавляет Евгений. — Соберем ром из разных стран, со всего Карибского бассейна, все, что получится достать, будет в нашем баре. В «Кабинете Редкостей» мы, как и обещали, собрали коллекцию разных вариантов джина, в таверне будет подобная коллекция рома. Что касается кухни, то в таверне она будет более разнообразная, чем в «Кабинете». Пираты путешествовали по миру, бывали в разных странах, по нашему меню можно будет это заметить. В нем появятся азиатские, европейские, южноамериканские блюда. Можно будет познакомиться с кухней Перу, Чили, Сингапура… В странах Карибского бассейна едят севиче, в Томске я не знаю, где найти это блюдо из морепродуктов, а у нас оно будет. Мы словно путешествуем по странам — спускаемся в таверну, такой «трюм корабля», и отправляемся в плавание. И можем выпить европейского пива или рома из Гватемалы.

Дизайн будущего заведения. Фото: из социальных сетей Евгения Бородина

Дизайн пиратского проекта сочинял Иван Кашпор, который сотрудничал и с «Кабинетом Редкостей». Предполагается, что таверна будет готова отправится в плавание с томскими «пиратами» в июне. Заведение будет находится в цоколе того же здания, где сегодня работает «Кабинет Редкостей». У нее будет два входа — через бар, а также со стороны Пушкинского сквера (дверь напротив качелей, где любят фотографироваться). По размеру новый проект будет почти в два раза больше «Кабинета».

Вероятно, у таверны будет своя арт-жизнь. Если в «Кабинете Редкостей» по концепции играет винил, а концертов не бывает, то в новом заведении будет звучать разнообразная музыка.

«Пиратские» элементы в интерьере будущего заведения Фото: из социальных сетей Евгения Бородина

— Мы хотим делать своеобразные квартирники с интересными концепциями, — говорит Евгений. — У нас есть определенные задумки, фишки. Конечно, будем проводить «гостевые смены» с бартендерами и шефами из других городов (в «Кабинете Редкостей» в начале февраля будет уже шестая гостевая смена). Стендапов у нас не ожидается, а музыкальные и интерактивные истории обещаем.

Дизайн будущей пиратской таверны. Фото: из социальных сетей Евгения Бородина

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