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На улицы Томска выйдут «Адмиралы»

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В выходные на улицы Томска выйдут троллейбусы с увеличенным автономным ходом «Адмирал».

Как сообщает пресс-служба мэрии, они будут ездить по городу для обкатки. После всех подготовительных мероприятий троллейбусы выйдут на маршрут и станут доступны для пассажиров.

Уточняется, что обкатка транспортного средства необходима для того, чтобы водители изучили механизмы троллейбуса, его особенности и проходимость предполагаемого маршрута. О том, по какому маршруту будут курсировать «Адмиралы» администрация сообщит позже.

Напомним, осенью прошлого года в Томске тестировали электробус модели 62181 «Генерал».

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