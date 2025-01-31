Томский предприниматель Левчугов просит оправдать его по делу о взятке

31 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Основатель группы компаний «Лама» Владислав Левчугов и экс-руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергей Арефьев в ходе судебных прений не признали себя виновными по делу о взятке, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала Юргинского городского суда Кемеровской области.

По версии следствия, Арефьев расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов владельца ООО «Томсккабель» Сергея Чуловского и, желая получить взятку за прекращение дела, нашел посредника — Левчугова, — который сообщил об этом Чуловскому. Арефьев, как считает следствие, в дальнейшем сам встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере. Предприниматель обратился в правоохранительные органы, и 2 декабря 2021 года при передаче взятки сотрудника СК и посредника, по данным следствия, задержали.

«Я в течение 20 месяцев собирал по крупицам доказательства своей невиновности, и мы собрали их достаточное количество. На основе анализа обвинительного заключения могу сказать, что нет никакого состава преступления. Я прошу признать меня невиновным и по статье о пособничестве во взяточничестве, и по статье о незаконном обороте оружия, так как нет доказательств и факта преступления», — сказал Левчугов, выступая в суде.

По его словам, он до момента возбуждения дела вообще не был знаком с Арефьевым, отговаривал потерпевшего от противозаконных планов и, ссылаясь на имеющиеся в деле материалы оперативной работы ФСБ, отметил, что никогда не соглашался на передачу взятки сотруднику СКР.

Левчугов также сказал, что патроны для мелкокалиберного оружия, в незаконном хранении которых его обвиняют, он купил в период, когда у него была соответствующая лицензия.

В свою очередь Арефьев также заявил о своей невиновности, утверждая, что дело по факту уклонения от уплаты налогов, за прекращение которого якобы предназначалась взятка, было прекращено еще в августе 2021 года и больше с представителем потерпевшего не обсуждалось.

«Я ни разу не говорил представителю потерпевшего, что за прекращение уголовного дела надо платить какие-либо деньги, кроме тех налогов, о которых шла речь в деле», — добавил Арефьев.

Как сообщалось, в начале декабря 2021 года Левчугова и Арефьева задержали по делу о даче взятки.

Арефьев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), Левчугов — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

3 декабря 2021 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об их аресте.

Изначально дело начали рассматривать по существу в Советском районном суде Томска, но весной 2023 года по ходатайству сторон его перенесли в Юргинский городской суд Кемеровской области.

Группа компаний «Лама» (розничная торговая сеть) была создана в 1993 году. В настоящее время она объединяет несколько десятков разноформатных магазинов, представленных в Томске и Северске под торговыми марками «Абрикос», «Абрикос плюс», «Лама», «Смайл сити», «Мирамикс», «Мармелайт». Также с ГК «Лама» аффилирован крупнейший в Томске торгово-развлекательный центр «Изумрудный город».

Кроме того, Левчугов является совладельцем новосибирского ООО «Сибаэрокрафт», которое владеет авиационной площадкой им.Чкалова под Томском.

Арефьев известен тем, что вел уголовное дело в отношении экс-мэра Томска Ивана Кляйна.

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