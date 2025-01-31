Суд утвердил мировую между томским недропользователем «Линейное» и ФНС по долгу на 490 млн рублей

31 января 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Арбитражный суд Томской области прекратил производство по делу о банкротстве нефтедобывающего ООО «Линейное» в связи с утверждением мирового соглашения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Заявление о банкротстве «Линейного» подавало управление ФНС России по Томской области. После неоднократных уточнений суммы долга в мировом соглашении отражено 489,6 млн рублей (401,4 млн рублей недоимки, остальное — пени и штраф). «Линейное» обязуется в течение трех лет гасить задолженность в соответствии с утвержденным графиком равными частями.

Ранее со ссылкой на владельца и гендиректора «Линейного» Павла Тетякова сообщалось, что компания намерена погасить всю задолженность, она функционирует в рабочем режиме.

«Линейное» управляет Ледовым участком в Томской области, в который входят Ледовое и Черемшанское месторождения, на последнем ведется добыча нефти на уровне 250 б/с. При этом существует риск прекращения добычи, поскольку она ведется в условиях естественного истощения.

По данным ФНС, «Линейное» зарегистрировано в 2007 году, но выручку начало показывать только в 2020 году. В 2021 году компания заработала 341 млн рублей, в 2022 году — 398 млн рублей, в 2023 году — 429 млн рублей. Ранее «Линейное» принадлежало ирландской Petroneft, однако летом 2024 года томские активы этой компании приобрел Тетяков.

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