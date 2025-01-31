В Томске ищут перевозчиков на маршрут № 8/9

31 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Администрация Томска объявила запрос котировок ранее ушедший маршрут № 8/9. Если торги состоятся, перевозчики будут обслуживать пассажиров до начала работы новой транспортной сети.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, причиной для объявления торгов стали сообщения граждан и понимание «необходимости этого маршрута». Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 февраля.

В сообщении уточняется, что администрация работает над обеспечением транспортной доступности пострадавших от ухода прошлого перевозчика районов.

— Основные участки маршрута закрыты, на данный момент маршрут №53 вывел на линию два автобуса среднего класса, маршрут №13/14 также позволяет доехать до основных городских транспортных узлов, — цитирует пресс-служба начальника начальник департамента городского хозяйства Дмитрия Путрова.

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