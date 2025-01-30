Власти Томска направят около 16 млн рублей на ремонт мемориалов Победы

30 января 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В бюджет Томска заложено порядка 16 млн рублей на восстановление памятников и мемориалов Победы. Привести их в порядок планируется к 9 мая. Об этом на прошедшем сегодня, 30 января, выездном совещании рассказал мэр города Дмитрий Махиня.

В частности, ремонтные работы пройдут в микрорайоне Спичфабрика, где установлен монумент погибшим работникам фабрики, а также в мемориальном комплексе Герою Советского Союза Ивану Черных.

В мемориальном комплексе на Спичфабрике планируется обновление тротуарной плитки, косметический ремонт фигуры Скорбящей невесты и прочее. У памятника Ивану Черных будет проведено комплексное благоустройство: замена облицовочной плитки, укладка геотекстильной решетки, обустройство газона и другие работы. В планах также покраска самого памятника. Всего на обновление комплекса будет затрачено порядка 7 млн рублей.

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