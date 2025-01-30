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Власти Томска направят около 16 млн рублей на ремонт мемориалов Победы

Город, Городское благоустройство, Памятники, Томские новости, день победы памятники интересные новости Томска Власти Томска направят около 16 млн рублей на ремонт мемориалов Победы

В бюджет Томска заложено порядка 16 млн рублей на восстановление памятников и мемориалов Победы. Привести их в порядок планируется к 9 мая. Об этом на прошедшем сегодня, 30 января, выездном совещании рассказал мэр города Дмитрий Махиня.

В частности, ремонтные работы пройдут в микрорайоне Спичфабрика, где установлен монумент погибшим работникам фабрики, а также в мемориальном комплексе Герою Советского Союза Ивану Черных.

В мемориальном комплексе на Спичфабрике планируется обновление тротуарной плитки, косметический ремонт фигуры Скорбящей невесты и прочее. У памятника Ивану Черных будет проведено комплексное благоустройство: замена облицовочной плитки, укладка геотекстильной решетки, обустройство газона и другие работы. В планах также покраска самого памятника. Всего на обновление комплекса будет затрачено порядка 7 млн рублей.

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