Томская область в 2025 году направит 40,1 млн рублей на субсидирование рейсов из Томска в Стрежевой

30 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области объявил запрос предложений от авиакомпаний на выполнение рейсов из Томска в Стрежевой в 2025 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой данные портала предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Согласно документации, перевозчику будет возмещаться часть затрат на выполнение полетов по внутриобластному маршруту. Субсидия на 2025 год составит 40,1 млн рублей.

Предложения от авиакомпаний будут приниматься со 2 по 7 февраля, итоги предполагается подвести до 17 февраля.

В настоящее время субсидируемые рейсы из Томска в Стрежевой трижды в неделю до конца марта выполняет «КрасАвиа». Соглашение с авиакомпанией было заключено в начале 2024 года, размер субсидии составлял 35 млн рублей. Также вахтовые рейсы в Стрежевой выполняет авиакомпания «ЮТэйр».

Стрежевой — самый северный город Томской области, находится в 970 км от Томска, он граничит на северо-западе с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского автономного округа.

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