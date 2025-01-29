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Более половины ПАЗов на маршруте № 29 в Томске сменили «Ютонги»

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В Томске на линию маршрута № 29 вышли 11 «Ютонгов». Они заменили более половины ежедневно курсирующих по данному направлению ПАЗов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, новые автобусы могут вместить большее количество пассажиров, в них созданы улучшенные условия для маломобильных пассажиров.

Уточняется также, что в связи с запуском «Ютонгов» немного изменилась схема маршрута № 29. Теперь при следовании с Московского тракта в сторону пл. Ленина автобусы, как и ранее, будут следовать по ул. Татарской. Однако в обратном направлении, следуя от пл. Ленина в сторону ул. Учебной, они будут совершать правый поворот на Московский тракт (сразу за зданием ТУСУРа). Это связано с невозможностью осуществления правого поворота «Ютонгами» с пр. Ленина на ул. Беленца, как это было ранее. Нововведение коснется всех автобусов, следующих по маршруту.

Сегодня информация об изменении маршрута № 29 появится на остановках «пер. Источный» и «ул. Татарская».

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