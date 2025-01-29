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В Томске появится новый пешеходный переход на ул. Лебедева

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Новый пешеходный переход оборудуют на ул. Лебедева возле русской классической гимназии №2, школы №23 и детского сада №99. Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сейчас здесь есть небольшая асфальтовая дорожка, однако знаки и разметка отсутствуют. Рядом с пешеходным переходом будут установлены искусственные неровности для снижения скорости автомобилей. Работы будут проведены в благоустроительный сезон.

— Асфальтовая дорожка на ул. Лебедева осталась с того времени, когда на этой улице не было интенсивного движения транспорта. Сейчас же, учитывая, что здесь ходит множество детей, пешеходный переход необходим, — подвел итоги заседания комиссии заместитель мэра Томска по благоустройству Николай Глебович.

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