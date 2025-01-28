На пяти остановках в Томске установят новые электронные табло
В Томске начались работы по установке новых электронных табло на остановках общественного транспорта. Предполагается, что они появятся на «10-й поликлинике», «ТГАСУ», «Театре юного зрителя», «Лагерном саду» и «улице Тверской».
Как сообщает пресс-служба мэрии, пять новых табло заменят те, что вышли из строя.
— Эта модель более современная, помимо привычных даты, времени и температуры также есть значок «Инвалид», он означает, что транспортное средство низкопольное, и люди с ограниченными возможностями здоровья могут им воспользоваться, а ещё троллейбусы и автобусы обозначаются разным цветом. В ближайшее время специалисты закончат монтаж на всех точках, — цитирует пресс-служа директора Центра организации о контроля пассажироперевозок Павла Ромашова.
Всего в Томске установлено 49 электронных табло на остановках общественного транспорта.
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