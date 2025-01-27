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Анна Гомозова возглавила департамент труда Томской области

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Сегодня, 27 января, новым начальником департамента труда и занятости населения Томской области назначена Анна Гомозова, ранее занимавшая пост заместителя руководителя этого ведомства. Соответствующее решение принял губернатор региона Владимир Мазур, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

Анне Гомозовой предстоит решать задачи трудоустройства жителей региона, сокращения дефицита кадров на предприятиях, модернизации центров занятости по всей области и реализации нацпроекта «Кадры».

— Очень ответственное направление. От ситуации на рынке труда зависит достаток работников и благосостояние семей, выполнение производственных планов на предприятиях и их экономическая устойчивость, — отметил губернатор.

Напомним, в октябре прошлого года бывший руководитель регионального департамента труда Светлана Грузных была назначена заместителем губернатора по социальной политике.

Также сегодня губернатор назначил Максима Филиппова заместителем по правовым вопросам. Ему предстоит усилить юридическую работу администрации Томской области, в том числе — по предоставлению правовых услуг жителям, а также повысить эффективность межведомственного взаимодействия.

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