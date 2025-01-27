Томлесдрев планирует расширить производство — власти

27 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Крупнейший ЛПК в Томской области ООО «Томлесдрев» планирует расширить лесоперерабатывающее производство, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Василия Потемкина.

Совет по улучшению инвестиционного климата в Томской области в конце декабря 2024 года поддержал проект, говорится в протоколе, опубликованном по итогам проведения заседания совета.

«Проект предполагает расширение и модернизацию действующего производства (компания выпускает ДСП и ЛДСП — прим.ред.) и находится в предынвестиционной стадии. В настоящее время инвестором прорабатываются технико-экономические показатели проекта, уточняются сроки его реализации, рассчитываются плановые объемы инвестиций и производственная мощность», — отметил замгубернатора.

Потемкин также сообщил, что на заседании совета инвестор обратил внимание на вопрос улучшения транспортной доступности для реализации проекта: необходимо спроектировать и построить автодорогу, соединяющую улицы 2-й поселок ЛПК и Мостовую на северной окраине Томска, где в промзоне располагается ряд производств, в том числе «Томлесдрев».

«Потребность в строительстве дороги обусловлена тем, что она обеспечит прямую транспортную доступность к автомобильным дорогам регионального значения, минуя улично-дорожную сеть Томска», — пояснил он.

Речь идет о строительстве новой дороги протяженностью около 1 км. Ее стоимость может быть определена после разработки проектно-сметной документации и проведения оценки проектно-сметной стоимости. В том числе возможно финансирование за счет федеральных средств — в рамках поддержки инфраструктурных проектов на деньги, которые высвободятся от списания 2/3 бюджетных кредитов регионам (проект постановления по формированию новых правил списания задолженности регионов пока разрабатывается Минфином России, по предварительной информации, его принятие планируется во 2 квартале 2025 года).

Замгубернатора поручил администрации города и профильным департаментам региональной администрации проработать вопрос строительства дороги.

В «Томлесдреве» «Интерфаксу» подтвердили планы по расширению, а также сообщили, что автодорога необходима не только для проектов ЛПК, но и для других предприятий, располагающихся в том же районе города.

Лесопромышленный комплекс «Томлесдрев» осуществляет комплексную переработку древесины (добыча, лесопиление, деревообработка, производство ДСП и ЛДСП). Мощность предприятия составляет 36,25 млн кв. метров ДСП, 34 млн кв. метров ЛДСП, 70 млн кв. метров импрегнированной бумаги в год.

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