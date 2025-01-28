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Томичей познакомят с наследием и творчеством народа саха

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В феврале в Томском областном художественном музее заработает передвижная выставка «Земля Олонхо», организованная Союзом художников Республики Саха (Якутия). Проект создан для того, чтобы продемонстрировать культурное наследие и современное профессиональное художественное творчество народа саха.

Как уточняют в музее, экспозиция уже побывала в Красноярске, Иркутске, Новосибирске и на Кузбассе. На выставке гости увидят работы более 50 художников. Они представят более 100 своих произведений, в том числе живопись, графику, скульптуру, текстиль, малую пластика и ювелирные украшения.

«Творчество якутских художников известно не только в Республике Саха, но и далеко за ее пределами. Оно опирается на традиции многонациональной культуры народов Крайнего Севера (юкагиров, тунгусов, эвенов, эвенков, сахалар) и отличается своей самобытностью. Оно рассказывает о стране необъятной тундры, лесной тайги, степных ландшафтов, живописных озер и рек, знакомит с северными легендами и пословицами», — рассказывают о выставке в музее.

В творчестве живописцев академической школы А. Жирковой, М. Иннокентьевой, С. Колесова и других авторов запечатлено коллективное понимание пространства саха, ощущение своей земли, собственных корней, родной культуры. Работы художников актуального направления — А. Петровой, Н. Николаевой, О. Скориковой в оригинальной форме говорят о длительной зиме, природных стихиях и человеке, философски осмысляющем время и пространство.

В проект включены произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные в традиции — плетение из конского волоса, керамика, резьба по кости, национальный костюм.

Выставка откроется во вторник, 4 февраля, в 17.00, и будет работать до 2 марта. Стоимость билетов 250 рублей.

Иллюстрации: artmuseumtomsk.ru

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