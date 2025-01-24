Татьянин день в Томске отметят конкурсами, мастер-классами и экскурсиями

24 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Завтра, 25 декабря, в Томске студенты вузов, техникумов и колледжей отметят День российского студенчества.

Так, в Томском политехе праздник начнется в 15.00. В Научно-технической библиотеке вуза все желающие смогут посетить экскурсию по читальным залам и абонементам, узнать историю первой за Уралом технической библиотеки и попробовать решить научные загадки. Кроме того, участники мероприятия посетят книгохранилище, где смогут познакомиться со старинными изданиями и сделать атмосферное фото в магистерской мантии на память.

Главной точкой празднования станет Ново-Соборная площадь. Здесь с 16.00 до 18.00 для всех желающих пройдут разнообразные конкурсы, мастер-классы, будут работать интерактивные площадки, а студенты представят свои творческие номера.

Традиционно, в рамках праздника его участники нарядят памятник студенчеству. Кульминацией мероприятия станет концерт студенческих коллективов и розыгрыш призов. В финале гостей ждет музыкальная программа.

Также в этот день с 16.00 до 20.00 на катке «Под звездным небом» будет организован бесплатный прокат коньков для студентов.

Напомним также, что в субботу, 25 января, томские студенты смогут бесплатно воспользоваться городским электротранспортом.

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