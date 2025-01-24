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УЦН 2.0: «Ростелеком» запустил сотовую связь четвертого поколения еще в пяти малонаселенных пунктах Томской области

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«Ростелеком» в 2024 году установил пять базовых станций сотовой связи формата 4G (LTE) в Томской области по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0».

Новые цифровые возможности появились у селян из Мало-Жирово Асиновского района, Осиновки Кожевниковского, Федораевки Шегарского, Никольского Кривошеинского и Ломовицк-2 Первомайского района.

Проект стартовал четыре года назад. За это время федеральный провайдер установил в регионе 34 базовые станции. Сёла, в которые заходит мобильная связь «Ростелекома», выбирают сами жители путем голосования на портале «Госуслуги». Лидером по количеству голосов в 2023 году стала Осиновка, где живет 465 человек.

«Раньше жители Осиновки не имели возможности полноценно общаться с внешним миром — ни позвонить родственникам по видео, ни вызвать пожарную или полицию, находясь на улице. После установки базовой станции у нас есть стабильная сотовая связь и качественный мобильный интернет. Люди давно этого ждали. Школьники теперь могут пользоваться образовательными онлайн-ресурсами, читать познавательную литературу на планшетах и смартфонах. Наш фельдшер из дома пациента может позвонить коллегам за консультацией», — отметил глава Вороновского сельского поселения Томской области Сергей Прокопенко.

В голосовании на 2025 год приняло участие 4 659 человек. Итоговый список населенных пунктов, которые попали в программу этого года, будет сформирован после измерения зон покрытия сотовой связи на местности и согласования с Минцифры РФ.

«Установка современных базовых станций в малых селах — это не просто технический шаг, а реальная возможность улучшить качество жизни людей. Проект УЦН 2.0 необходим для социального и экономического развития регионов. Важно, что жители принимают активное участие в выборе населенных пунктов, в которых будет развиваться мобильная связь, — это позволяет учитывать их реальные потребности», — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

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