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В центре Томска открылся онигири-шоп

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В конце декабря в Томске открылся онигири шоп «Рисмикс». Это уже вторая точка быстрого питания с таким названием — компания начала свою работу в Юрге в 2023 году.

Владелец сети «Рисмикс» увлекся японской кухней, полюбил онигири, начал пробовать разные рецепты и вкусовые варианты. Начинали в «Рисмиксе» именно с этой закуски. Спустя полгода в меню добавились японские бабл-ти, еще через пару месяцев — удоны.

Фото: «Рисмикс»

— Затем мы решили, что уже можно расширяться, и сняли помещение в Томске, — рассказывает Марина, управляющая томского «Рисмикса». — В декабре открыли точку на улице Алексея Беленца, 5. Меню у нас точно такое же, как в Юрге. Единственное отличие — сейчас мы вводим в Томске новую позицию — булочки на пару с мясной начинкой.

После месяца работы в Томске в заведении заметили, что их блюда часто заказывают через Яндекс еду. В Юрге у компании собственная доставка. Также в «Рисмиксе» часто покупают студенты колледжа, который находится по соседству. Пока в точке можно только приобрести еду с собой, но ближе к лету компания планирует сделать в своем помещении ремонт и организовать посадочные места, превратиться в небольшое кафе.

Фото: «Рисмикс»

Меню в «Рисмиксе» в целом стабильное, позиций в нем достаточно:

— У нас много вариантов онигири (в меню 44 позиции), новые не требуются. Лапша у нас тоже во всех вариантах — есть и «морские» предложения, и мясные, и сырная, и грибная, — поясняет Марина. — Рецепты наших блюд авторские, их разрабатывал владелец заведения, он долго изучал японскую кухню. Но какие-то обновления, конечно, будут. В скором времени собираемся добавить в меню выпечку. Хотим делать булочки на пару, пробуем разные начинки — с говядиной, с курицей, сегодня готовили вариант с ветчиной.

Фото: «Рисмикс»

В планах компании — продолжить открывать небольшие точки формата «онигири шоп» в разных районах Томска. Скорее всего, следующий «Рисмикс» появится на площади Ново-Соборной, но когда именно это произойдет, пока неизвестно.

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