Рождаемость в Томской области продолжает снижаться

22 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В 2024 году в Томской области зарегистрировали 7 617 новорожденных: 3 908 мальчиков и 3 709 девочек. В 2023 году этот показатель составлял около 8 100.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, большинство матерей родили в возрасте до 37 лет — 6612. Пик рождаемости выпал на июль: зарегистрировано 776 малышей.

Чаще всего девочек называли Софиями/Софьями (194), а мальчиков Михаилами (212). В топ-10 по популярности выбора жителей Томской области вошли имена Ева, Анна, Виктория, Александр, Артём и Тимофей.

Наряду с распространенными именами родители выбирали для своих детей и оригинальные, редкие имена: для мальчиков — Август, Аристарх, Добрыня, Ерофей, Климент, Лаврентий, Лукьян, Радомир, Севастьян, Фрол; для девочек — Алла, Аполлинария, Владлена, Галина, Евдокия, Инна, Милослава, Октябрина, Эльмира, Ясна.

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