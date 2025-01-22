Технологии в помощь: «Ростелеком» автоматизировал лучевую диагностику в здравоохранении Томской области

22 января 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил 35 учреждений здравоохранения Томской области к Единой радиологической информационной системе (ЕРИС), в том числе к модулю анализа лучевых исследований, который работает с использованием технологий искусственного интеллекта.

Современный цифровой инструмент разработан дочерней компанией «Ростелекома» — «РТК Радиология». Он призван повысить оперативность и эффективность взаимодействия между врачами и улучшить качество лечения пациентов.

Внедрение ЕРИС стало новым этапом в цифровизации здравоохранения региона после подключения в 2020 году лечебно-профилактических организаций к центральному архиву медицинских изображений.

Теперь, помимо хранения больших массивов диагностических медицинских изображений, таких как КТ, МРТ, рентгенологические и маммографические исследования, система позволяет работать с результатами обследований в едином и удобном цифровом пространстве. Узкопрофильные специалисты со своего компьютера могут делать пометку о срочности исследований, следить за загруженностью оборудования в рентгенологических кабинетах и формировать заявки на получение второго мнения из экспертного центра.

«Одной из ключевых особенностей новой системы является интегрированная в ЕРИС возможность использования технологии искусственного интеллекта, которая помогает врачу анализировать изображения, выявлять патологии и акцентировать внимание на участках, требующих детального рассмотрения. Это нововведение значительно расширяет возможности диагностики и повышает шансы на более раннее выявление заболеваний», — подчеркнул начальник Департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

«Современные цифровые технологии в здравоохранении, которые “Ростелеком” внедряет по всей стране, призваны улучшить медицинское обслуживание и сделать его более доступным. Мы уверены, что внедрение ЕРИС с модулями на базе технологий искусственного интеллекта в Томской области повысит безопасность и комфорт для пациентов», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

После установки программного обеспечения специалисты разработчика провели онлайн-инструктаж с пользователями. Для оперативного решения вопросов в круглосуточном режиме работает портал технической поддержки.

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