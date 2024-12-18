Нацоператор продолжает строительство хранилища твердых радиоактивных отходов в Томской области

18 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Северске продолжаются работы по возведению приповерхностного хранилища твердых радиоактивных отходов. На данный момент готовность объекта оценивается более на 50%. Об этом в рамках прошедшего 17 декабря «Дня экологии» рассказал директор филиала «Северский» Андрей Дахно.

По его словам, на сегодняшний день завершаются работы на одной из карт. Здесь возведено здание хранилища, заканчивается гидроизоляция его кровли. В следующем году специалисты приступят к монтажу систем внутреннего освещения и вентиляции.

Параллельно строится инженерная инфраструктура объекта, которая должна обеспечивать его эксплуатацию. Речь идет о возведении технологического здания, административно-бытового корпуса и корпуса дезактивации. Подрядчики строят подъездные дороги, внутренние сети (отопление, электричество и водоотведение), благоустраивают территорию.

— Сегодня наш основной подрядчик «Консалтинг строй инвест», он ведет основные строительно-монтажные работы. Северская компания «Поиск» строит коммуникации, компания «НИКИРЭТ» занимается возведением элементов физзащиты, — рассказал Андрей Дахно. — Планируем завершение к концу 2025 года. Ожидаемый ввод в эксплуатацию после получения разрешительных документов — третий квартал 2026 года. В целом, мы в графике федеральной целевой программы.

Напомним, ФГУП «НО РАО» получил лицензию на размещение и сооружение пункта финальной изоляции радиоактивных отходов (РАО) на территории Томской области вблизи ЗАТО Северск летом 2020 года.

Бетонирование одной из карт Фото: «Томский Обзор»

Фото: «Томский Обзор»

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