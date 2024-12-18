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Начальником департамента экономики Томской области назначена Ольга Хрипунова

Город, Томские новости, Экономика и финансы, интересные новости Томска назначения руководство экономическая политика региона Начальником департамента экономики Томской области назначена Ольга Хрипунова

С сегодняшнего дня, 18 декабря, начальник департамента экономики администрации Томской области Ольга Хрипунова избавилась от приставки и. о, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ольга Николаевна Хрипунова родилась в с. Молчаново Молчановского района Томской области. Окончила Томский государственный университет. Трудовой путь начала в инспекции Министерства по налогам и сборам, затем работала в департаменте экономики администрации Томской области, департаменте экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации города Томска.

В 2022 году Ольга Хрипунова вернулась в администрацию Томской области, где с сентября 2023 года исполняла обязанности начальника департамента экономики.

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