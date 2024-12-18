«Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов

18 декабря 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» выпустил обновленную версию мобильного приложения, которым пользуются клиенты домашнего интернета, мобильной связи и других сервисов. Реализованные доработки повышают удобство и стабильность работы сервиса.

Это самое масштабное обновление за все время существования мобильного приложения «Ростелекома». В новой версии добавлено сквозное нижнее меню, которое обеспечивает быстрый доступ к нужным разделам. Это упрощает навигацию, сокращая количество дополнительных шагов.

На главный экран вынесено больше полезной информации — например, тарифы, подписки и опции, а также отображение остатков по пакетам мобильной связи. Теперь пользователю всегда видно, сколько минут, гигабайт и СМС у него осталось в активе. Упрощен процесс оплаты, а также добавлена поддержка SberPay — пополнять счет стало удобнее. Всего в личном кабинете мобильного приложения клиентам сейчас доступно более 130 разных операций.

Также в новую версию приложения добавлена опция бесплатной проверки утечки данных пользователя на сторонних ресурсах. Решение позволяет узнать, какая личная информация попала в открытый доступ, а также получить рекомендации по безопасному хранению данных в сети.

Стабильность работы приложения на платформах iOS и Android поддерживается благодаря кросс-платформенной разработке. Оптимизирована архитектура и кодовая база сервиса, влияющие на его производительность, благодаря чему приложение стало работать быстрее. Клиенты «Ростелекома» совершают в нем 270 млн операций в месяц.

«Новая версия мобильного приложения создана на основе единой дизайн-системы „Ростелекома“. Это упрощает работу с разными витринами оператора, формируя единый пользовательский опыт для наших абонентов. Личный кабинет мобильного приложения доступен нашим пользователям уже десять лет. За это время стало привычным решать все вопросы самостоятельно, не прибегая к услугам операторов контакт-центров. Сегодня приложением „Ростелекома“ регулярно пользуются несколько миллионов абонентов. После запуска новых функций число активных пользователей обновленной версии приложения выросло на 8%. Благодаря повышению его удобства на 32% выросло количество операций на одного клиента», — отметил директор по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.

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