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Пожарные спасли троих человек из горящего дома в Томске

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Сегодня, 14 декабря, в Томске загорелся жилой дом по пер. Паровозному, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании трехэтажного кирпичного здания и надворных построек поступило в 10.03. Пожарные спасли из дома трех человек. Одна из них, 82-летняя женщина, получила отравление продуктами горения. Ее доставили в медучреждение.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Его ликвидировали 31 огнеборец и восемь единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.

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