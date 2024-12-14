Пожарные спасли троих человек из горящего дома в Томске

14 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 14 декабря, в Томске загорелся жилой дом по пер. Паровозному, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании трехэтажного кирпичного здания и надворных построек поступило в 10.03. Пожарные спасли из дома трех человек. Одна из них, 82-летняя женщина, получила отравление продуктами горения. Ее доставили в медучреждение.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Его ликвидировали 31 огнеборец и восемь единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.

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