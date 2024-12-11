Сотрудники «Ростелекома» стали наставниками в IT-деревне

11 декабря 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Сотрудники «Ростелекома» стали наставниками на форуме для одарённых школьников «IT-деревня», который прошел с 6 по 8 декабря в Томске. Мероприятие состоялось по инициативе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Форум организован с целью развития профессиональных навыков у старшеклассников, продемонстрировавших высокие достижения в федеральных олимпиадах и международных инженерных конкурсах. На конференцию подали заявки 50 учеников из школ Томской, Кемеровской и Челябинской областей.

«Для нас участие в форуме — это возможность познакомить молодую аудиторию с технологическим процессом подключения цифровых услуг абоненту. Мы надеемся, что наш опыт и знания вдохновят школьников стать в будущем настоящими профессионалами в области телекоммуникаций», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Для соревнований, участников мероприятия разделили на пять групп, каждой из которых назначили наставников от крупных компаний-партнеров. Эксперты «Ростелекома» предложили своей команде решить кейс «Обеспечение цифровыми сервисами частного дома». Ребята два дня работали над реальными производственными задачами: при помощи программ радиопланирования искали места правильного размещения Wi-Fi- роутеров, строили схемы структурированных кабельных сетей, продумывали расположение умных устройств для комфорта жильцов.

В процессе работы представители провайдера познакомили участников с цифровыми услугами, которые компания предоставляет для своих клиентов: интернет, онлайн-кинотеатр Wink, «Домашнее видеонаблюдение», «Ключ», «Умный дом», система контроля управления доступом (СКУД).

На итоговую защиту проекта школьники сделали 3D-модель двухэтажного коттеджа из пенопласта. Макет ребята оснастили светодиодной подсветкой, которая управлялась при помощи контроллера. По решению жюри команда «Ростелекома» заняла второе место.

«Включение таких технологичных партнеров, как „Ростелеком“, — главная особенность и преимущество мероприятия, в котором участвуют талантливые школьники с хорошими знаниями из разных регионов. Благодаря проектной работе под кураторством наставников они понимают, какие профессии и технологии востребованы, и как можно в университете начать выстраивать карьерную траекторию, чтобы применить свои знания в реальной сфере», — подчеркнул ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

В первом форуме «IT-деревня», который прошёл в 2023 году, приняли участие 40 школьников из Томска, Бакчара, Каргаска, Белого Яра, Первомайского района и Зеленогорска. По итогам приемной кампании 2024 года 14 из 21 учащегося 11 класса, которые принимали участие в мероприятии, стали студентами ТУСУРа.

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