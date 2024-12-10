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Около 30 елочных базаров откроются в Томске

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В этом году в Томске откроются 29 ёлочных базаров. Предполагается, что они заработают с сегодняшнего дня, 10 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

В Кировском районе купить новогоднее дерево можно по адресам:

На территории Советского района площадки для реализации новогодних елей развернутся на:

Елочные базары разместятся на территории торгового дома «Центральный», областного продовольственного рынка и рынка «Фрунзенский».

В Октябрьском районе купить елку можно по адресам:

В пресс-службе уточняют, что дата открытия елочных базаров может сдвинуться в связи с погодными условиями и задержкой поставки елей.

Иллюстрация: пресс-служба мэрии

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