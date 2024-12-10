Около 30 елочных базаров откроются в Томске
10 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания
В этом году в Томске откроются 29 ёлочных базаров. Предполагается, что они заработают с сегодняшнего дня, 10 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.
В Кировском районе купить новогоднее дерево можно по адресам:
- пр. Ленина, 15 (у ТЦ «999»),
- ул. Карташова, 42,
- пр. Кирова, 38,
- ул. Мокрушина, 9.
На территории Советского района площадки для реализации новогодних елей развернутся на:
- ул. Киевская, 13,
- ул. Сибирская 111б,
- пр. Фрунзе, 152,
- ул. Шевченко, 21 а,
- пр. Фрунзе, 119з,
- ул. Красноармейская, 44,
- ул.Енисейская, 32б,
- ул. Лебедева, 34ж,
- ул. Тверская, 51.
Елочные базары разместятся на территории торгового дома «Центральный», областного продовольственного рынка и рынка «Фрунзенский».
В Октябрьском районе купить елку можно по адресам:
- ул. Пушкина, 21д,
- ул. Пушкина, 25а,
- Иркутский тракт, 179,
- ул. Сергея Лазо, 15,
- Иркутский тракт, 61,
- ул. П.Нарановича, 10,
- ул. Бирюкова, 26,
- ул. Ивановского, 22,
- ул. Мичурина, 2а,
- ул. Сергея Лазо, 3.
- В Ленинском районе елочные базары будут работать на:
- пр. Мира, 21,
- ул. 79 Гвардейской дивизии, 13в,
- ул. Интернационалистов, 9,
- пр. Мира, 27,
- ул. 79 Гвардейской дивизии, 12,
- ул. Карла Ильмера, 13.
В пресс-службе уточняют, что дата открытия елочных базаров может сдвинуться в связи с погодными условиями и задержкой поставки елей.
Иллюстрация: пресс-служба мэрии
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