Около 30 елочных базаров откроются в Томске

10 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В этом году в Томске откроются 29 ёлочных базаров. Предполагается, что они заработают с сегодняшнего дня, 10 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

В Кировском районе купить новогоднее дерево можно по адресам:

пр. Ленина, 15 (у ТЦ «999»),

ул. Карташова, 42,

пр. Кирова, 38,

ул. Мокрушина, 9.

На территории Советского района площадки для реализации новогодних елей развернутся на:

ул. Киевская, 13,

ул. Сибирская 111б,

пр. Фрунзе, 152,

ул. Шевченко, 21 а,

пр. Фрунзе, 119з,

ул. Красноармейская, 44,

ул.Енисейская, 32б,

ул. Лебедева, 34ж,

ул. Тверская, 51.

Елочные базары разместятся на территории торгового дома «Центральный», областного продовольственного рынка и рынка «Фрунзенский».



В Октябрьском районе купить елку можно по адресам:

ул. Пушкина, 21д,

ул. Пушкина, 25а,

Иркутский тракт, 179,

ул. Сергея Лазо, 15,

Иркутский тракт, 61,

ул. П.Нарановича, 10,

ул. Бирюкова, 26,

ул. Ивановского, 22,

ул. Мичурина, 2а,

ул. Сергея Лазо, 3.

В Ленинском районе елочные базары будут работать на:

пр. Мира, 21,

ул. 79 Гвардейской дивизии, 13в,

ул. Интернационалистов, 9,

пр. Мира, 27,

ул. 79 Гвардейской дивизии, 12,

ул. Карла Ильмера, 13.

В пресс-службе уточняют, что дата открытия елочных базаров может сдвинуться в связи с погодными условиями и задержкой поставки елей.

Иллюстрация: пресс-служба мэрии

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