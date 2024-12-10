В Томске разработали новый электродвигатель для кондиционеров в транспорте

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2024 // Фото: tomsk.gov.ru

Томский электротехнический завод разработал новый электродвигатель, предназначенный для бортовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха наземного транспорта, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее был разработан первый вариант устройства с классической конструкцией магнитной системы, в которой магниты расположены по окружности ротора. Он показал коэффициент полезного действия на уровне 82%.

— После предварительных испытаний конструкцию ротора пересмотрели, в итоге реализовано более технологичное и энергоэффективное решение со встроенными магнитами, — рассказал инженер-конструктор завода Алексей Дрозд. — По просьбе потенциальных заказчиков предусмотрена возможность установки датчика обратной связи. В корпус электродвигателя интегрирован электронный блок управления.

В доработанной версии электродвигателя КПД достиг 89%, а производственная себестоимость уменьшилась. Сейчас опытный образец электродвигателя испытывает один из заказчиков.

В планах конструкторов предприятия разработка новых модификаций электродвигателя с питанием от сети 12 В и 24 В постоянного тока, а также 230 В переменного тока. Подготовка серийного производства нового электродвигателя запланирована на 2025 год.

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