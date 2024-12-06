Томичи смогут предложить лучшие городские проекты и события в премии «Серебряный скотч»

6 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: онлайн-издание «Постер»

Томичи выберут лучшие заведения и проекты в ежегодной премии онлайн-издания «Постер» — «Серебряный скотч». Номинирование уже стартовало на сайте журнала. Своих фаворитов необходимо предложить до 14 декабря.

Премия «Серебряный скотч» проходит с 2019 года. Её цель — сохранить год в истории Томска и подвести итоги. Редакция и томичи фиксируют важные события — «Как мы жили, что любили и куда ходили?». В предыдущие годы участников было больше сотни, а за выбранных номинантов томичи отдали более 30 тысяч голосов. В 2023 году в честь пятилетия премия впервые прошла в офлайне. «Золотой скотч» посетили более 500 гостей-номинантов и партнеров.

В этом году редакция издания добавила новые номинации: «Фитнес-проект», «Бьюти спот», «Коктейльная карта», «Пивной бар», «Кондитерская», «Открытие года», «Благоустройство года». В том числе партнёрскую номинацию с независимым издательством «Макушин медиа» — «Культурная инициатива». «Макушин Медиа» издаёт книги, иллюстрированные путеводители про Томск. Команда издательства выберет своего фаворита параллельно с голосованием томичей.

Выдвижение претендентов во всех 20 номинациях продлится до 14 декабря, с 16-го числа на сайте журнала начнётся голосование. Награждение победителей пройдёт 26 декабря, результаты номинанты узнают на мероприятии, а читатели — в режиме реального времени на площадках «Постера».

Постер — лайфстайл-медиа от томичей для томичей, выходящее на трех разных площадках: Instagram*, Telegram и сайт-гид.

* — Instagram/Инстаграм — проект компании Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской. Запрещена и заблокирована в России.

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