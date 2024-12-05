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В Томске зажигают новогоднюю иллюминацию

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На улицах Томска начали зажигать новогоднюю иллюминацию, сообщает пресс-служба мэрии.

Гирлянды включили на ул. Р. Люксембург, ул. Красноармейская, Богашевском тракте и других участках. По словам специалистов, иллюминацию включают с помощью световых датчиков, которые срабатывают, когда освещенность понижается до необходимого уровня.

— На набережной р. Ушайки уже зажглась праздничная елка, на лицее №7 районная администрация установила и включила световой фонтан, — сказал заместитель мэра Томска по благоустройству Николай Глебович.

Напомним, на прошлой неделе мэр Томска Дмитрий Махиня поручил включить новогоднюю иллюминацию на текущей неделе.

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