В Томске зажигают новогоднюю иллюминацию

5 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На улицах Томска начали зажигать новогоднюю иллюминацию, сообщает пресс-служба мэрии.

Гирлянды включили на ул. Р. Люксембург, ул. Красноармейская, Богашевском тракте и других участках. По словам специалистов, иллюминацию включают с помощью световых датчиков, которые срабатывают, когда освещенность понижается до необходимого уровня.

— На набережной р. Ушайки уже зажглась праздничная елка, на лицее №7 районная администрация установила и включила световой фонтан, — сказал заместитель мэра Томска по благоустройству Николай Глебович.

Напомним, на прошлой неделе мэр Томска Дмитрий Махиня поручил включить новогоднюю иллюминацию на текущей неделе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».