18+
18+
РЕКЛАМА

В этом году в Томске будет больше новогодний трамваев и троллейбусов

Город, Новый год ❄, Общественный транспорт, Томские новости, украшения интересные новости Томска новогоднее настроение В этом году в Томске будет больше новогодний трамваев и троллейбусов

Томское трамвайно-троллейбусное управление увеличит число новогоднего электротранспорта на шесть единиц.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в этом году на линию выйдут восемь троллейбусов и восемь трамваев, украшенных светодиодной лентой. Планируется, что это произойдет в день включения главной городской ёлки на Ново-Соборной площади.

В сообщении уточняется, что на этот раз к Новому году подготовят и здание управления ТТУ на Енисейской. Здесь планируют поставить ёлку и украсить фасад.

Ранее сообщалось, что в этом году в новогодняя иллюминация в Томске начнет работать до включения главной городской ёлки, которое запланировано на 14 декабря.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В томском электротранспорте и части маршруток перестали работать терминалы оплаты

3 декабря 2024
Томские новости

Томичей научат лепить чашки, угостят чаем и расскажут о его истории

14 ноября 2024
Томские новости

Представитель издательства «Самокат» расскажет томичам о книжном пиаре

18 ноября 2024
Город

Анатомия Томска. Главное место в городе

15 ноября 2024
Еда

Жизнерадостная кухня. Шесть томских заведений с грузинским колоритом

2 декабря 2024
Томские новости

Неизвестный устроил ДТП с пятью припаркованными автомобилями в Томске

24 ноября 2024
Томские новости

Уследить за всем: в Томске растет спрос на видеонаблюдение в пунктах выдачи заказов

18 ноября 2024
Томские новости

В Томске ищут новых подрядчиков на «ушедшие» маршруты

26 ноября 2024
Томские новости

Томичей приглашают в тургостиную послушать о путешествии на велосипеде и зимовке в Таиланде

13 ноября 2024