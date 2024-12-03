Томские ученые нашли микропластик в снегу самых отдаленных от населенных пунктов местах

Ученые Томского государственного университета исследовали осаждённый снег в разных регионах Западной Сибири и выяснили, что микропластик в нем обнаруживаются даже в самых отдаленных от населенных пунктов местах.

Как уточняют в пресс-службе вуза, пробы отбирались на территории от Алтайских гор до Полярного круга. Распространенность микропластика и возможность атмосферного переноса оценивались по его концентрации в снегу. Керны твердых осадков отбирались в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и в других регионах.

По результатам анализа в пробах обнаружено двенадцать типов пластиковых полимеров. Наиболее распространенным оказался полиэтилентерефталат (ПЭТ) — 31% всех полимерных микрочастиц. Полиамид (ПА), полиэтилен (ПЭ) и поликарбонат (ПК) составили по 11,9%, за ними следует полипропилен (ПП) — 9,5%.

Также были выявлены полистирол (ПС), полибутадиен (ПБД), полиэфируретан (ПЭУР) и полихлоропреновый каучук (ХР) — по 4,8% каждый. В малом количестве найдены полиметилметакрилат (ПММА), полиуретан (ПУ) и пластики на основе полисульфона (смеси ПСУ).

— Больше всего мы обнаружили частиц вискозы и полиэтилентерефталата (ПЭТ) в виде волокон. Эти полимеры используются в текстильной промышленности и активно используются в суровых климатических условиях. Например, синтетические ткани могут быть прочнее натуральных, они более влагостойкие, а также лучше сохраняют тепло. ПЭТ идет на текстиль, а ПА в четыре-пять раз прочнее шерсти и в 10 раз более устойчив к истиранию, чем хлопок, — подчеркнул участник исследования, аспирант Биологического института ТГУ Алексей Редникин.

Другая группа обнаруженных полимеров — ПЭ, ПП и ПС, их используют в качестве упаковочных материалов, а также ПЭТ может быть получен после фрагментации бутылок вдоль дорог. Полипропилен также используется для изготовления синтетических волокон.

По словам ученых, концентрация микропластика была выше в южных регионах Западной Сибири, что кажется логичным, поскольку здесь больше городов и высокий уровень плотности населения. Однако корреляции с численностью и плотностью населения обнаружено не было. Например, если сравнивать полученные данные с показателями других исследований, то можно заметить, что в некоторых городах Азии или Европы атмосферного микропластика больше в несколько десятков раз.

Вместе с тем следует учитывать, что отбор проб проводился вне городской черты, поэтому если брать данные исследований о таких же далеких от больших населенных пунктов местах, то концентрация микропалстика в снегу примерно такая же, как в горах Ирана и Итальянских Альпах.

В Сибири микропластик был обнаружен во всех пробах, даже в тех, что были собраны на автозимнике в Томской области (между поселком Каргасок и городом Стрежевой) и линии полярного круга вдали от цивилизации. При этом ученые предполагают, что на территории Западной Сибири на концентрацию микропластика в большей степени влияют метеорологические факторы: частота и интенсивность осадков, скорость и направление ветра и другие.

В пресс-службе отмечают, что сейчас нет прямых доказательств негативного влияния микропластика на здоровье человека, однако, ряд исследований доказывают его негативный физиологический эффект на отдельные клетки, ткани и органы человека. Так, мелкие частицы полимеров способны повреждать ткани, вызывая хронические воспаления, и транспортироваться по кровеносной системе в различные органы. Также существуют исследования, в рамках которых был обнаружен микропластик в лёгких человека, крови и сердце.

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