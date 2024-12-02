В Томск привезли лёд для фигур и горок на Ново-Соборной

2 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания

Накануне в Томск прибыла первая партия заготовленного на озере Боярском льда. Остальные блоки прибудут в город в ближайшее время, сообщает пресс-служба мэрии.

Лед заготавливают специально обученные люди. После того, как его вытащили из воды, ему дают постоять, адаптироваться к температуре. Затем, для сохранения целостности, лёд погружают на специальные стропы, которые постоянно проверяют, и аккуратно везут.

Доставка происходит в течение 1-2 дней. В Томске из льда сделают ледовые скульптуры и горки.

Как выглядит процесс заготовки блоков можно увидеть в нашем материале.

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