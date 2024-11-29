В Томской области появился памятник «Слава сельской медицине»
В сквере Чаинской районной больницы в Томской области открылся памятник-символ «Слава сельской медицине».
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, автором композиции стал известный российский художник Олег Кислицкий. Он изобразил саквояж доктора, как символ преемственности, опыта и знаний, которые передаются из поколения в поколение. Идею композиции предложила главная медсестра Ольга Сабанина. Её поддержали все работники Чаинской РБ.
— Сельская медицина выделяется своей широтой и по-соседски дружественным отношением к пациенту. Мы горды тем, что удалось воплотить задуманное: посвятить памятник именно сельской медицине, — сказал и.о. главного врача Чаинской РБ Максим Ким.
По мнению медиков, памятник станет местом, где будут вспоминать ветеранов медицины и благодарить медработников, которые уже работают или только начинают свой трудовой путь.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».