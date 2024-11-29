Искусственный интеллект помогает томским врачам делать маммограммы более точными

29 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: ПАО Сбербанк

В Томске завершился пилотный проект по внедрении искусственного интеллекта в процесс оценки качества цифровых маммограмм. Сервис «Маммография. Техконтроль» от СберМедИИ проанализировал 1400 маммографических изображений различного качества и выставил им оценку, согласно критериям системы PGMI. Тестирование показало, что точность алгоритма составила более 80%.

Проект реализовывался в СибГМУ. Сам сервис «Маммография. Технический контроль» предназначен для улучшения качества выполнения рентгенологических исследований молочных желез. При оценке маммографических изображений применяется международная система PGMI, где Р — превосходное качество изображений, а каждая последующая буква — аббревиатура хорошего, удовлетворительного и неудовлетворительного вариантов укладки молочных желез. Алгоритм анализирует маммограммы и указывает рентген-лаборанту на неточности при выполнении исследования. После этого процедура повторяется, что делает скрининг более точным, снижая вероятность пропуска рака груди на ранней стадии.

— Разработка медицинских ИИ-сервисов возможна исключительно в тесном взаимодействии с врачебным сообществом, в команде со специалистами, обладающими экспертизой на стыке технологий и здравоохранения. Пилотирование нашего сервиса в Сибирском медицинском университете — это возможность в реальных условиях оценить точность работы алгоритма. Врачи отобрали 350 исследований разного качества, модель справилась со своей задачей и указала рентген-лаборантам на критические неточности, которые могут привести к некорректному описанию снимков и пропуску патологии. Ценность внедрения подобных моделей заключается в оптимизации диагностического процесса, выравнивании качества проведенных исследований и повышении эффективности работы рентгенологических отделений, — отметил генеральный директор СберМедИИ Дмитрий Домарев.

В свою очередь ректор СибГМУ Евгений Куликов подчеркнул, что пилотный проект «Маммография. Технический контроль», реализуемый совместно с компанией СберМедИИ, является перспективным для совершенствования диагностического процесса и обучения кадров.

— Внедрение такого сервиса в рентгенологические отделения сократит время исследования, снизит нагрузку на средний медицинский персонал и повысит точность полученных результатов, в том числе за счет снижения субъективной оценки при выполнении маммографии, — отметил Евгений Куликов.

Врач-рентгенолог клиник СибГМУ, к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России Мария Замышевская подчеркнула, что рак молочной железы является социально значимым заболеванием, ранняя диагностика которого важна для снижения заболеваемости и смертности трудоспособного населения, повышения качества жизни пациентов, снижения экономической нагрузки на государство.

— Роль разрабатываемой модели оценки качества маммограмм трудно переоценить, ведь она внесет значимый вклад в борьбу с раком молочной железы, способствуя реализации Нацпроекта «Здравоохранение». Уверена, что после прохождения всех необходимых тестирований и получения регистрационного удостоверения алгоритм будет использоваться во многих медицинских учреждениях регионов России, включая СибГМУ, — добавила Мария Замышевская.

Управляющий Томским отделением Сбербанка Игорь Чепеньков отметил, что сегодня искусственный интеллект становится надежным инструментом в руках врачей, помогая увеличить скорость и улучшить качество диагностики.

— Пилотирование нового сервиса в СибГМУ — один из проектов в рамках сотрудничества СберМедИИ и Сибирского медуниверситета, направленный на оценку качества и эффективности работы ИИ-решения «Маммография. Техконтроль». Кроме того, Сбер продолжает помогать региону в реализации стратегии цифровой трансформации сферы здравоохранения, предлагая комплексные решения для мобильной диагностики и системы поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта, — считает Игорь Чепеньков.

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