Связь для БелАЗа: в Сибири вырос спрос на сим-карты для межмашинного взаимодействия

26 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: t2

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В Сибири за девять месяцев 2024 года на 40% выросли продажи сим-карт для М2М-устройств, позволяющих машинам обмениваться информацией друг с другом. Рост спроса зафиксировал мобильный оператор Т2.

По его данным, сейчас в сегменте M2M почти половину SIM-карт используют в охранных сигнализациях и системах контроля транспорта. Еще около 10% приходится на датчики расхода воды и электроэнергии. Около 7% — применяются в противопожарных системах.

Кроме того, за прошедшие девять месяцев появились несколько новых сценариев применения: SIM-карты t2 начали устанавливать в датчики давления в шинах карьерных самосвалов. Датчики позволяют оперативно уведомлять диспетчера об изменениях, а также отслеживать местоположение каждой шины.

В качестве наиболее перспективных направлений развития рынка M2M назвали противопожарную безопасность, организацию безопасных перевозок, управление городским имуществом и контроль транспорта.

SIM-карты используются для мониторинга передвижения школьных автобусов. Датчики отслеживает не только перемещение транспортных средств, но и соблюдение скоростного режима и времени труда и отдыха водителей.

М2М-решения способствуют внедрению технологии «Умного города». Например, SIM-карты t2 выбирали для организации уличного движения с помощью умных светофоров, которые не только передают в диспетчерские пункты данные о характере и плотности дорожного движения, но и оперативно меняют режим работы.

Самый новый сегмент в этой сфере — это контроль спецтранспорта. Такой проект реализуют на нескольких угольных разрезах Кузбасса. Датчики, которые размещают в БелАЗах, замеряют давление в шинах, суточный пробег авто, расход топлива, скоростной режим.

В целом, за последние пять лет общее количество обслуживаемых T2 SIM-карт в сегменте М2М выросло в два раза. Двумя наиболее частыми мотивами для выбора T2 в качестве поставщика M2M-решений клиенты называли хорошее покрытие и высокий уровень поддержки после подключения.

Светлана

Мороз руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Сибирь» Т2 Нашими заказчиками в сегменте M2M-решений являются коммерческие и государственные компании, администрации городов, районов и регионов. Многие проекты, которые мы помогаем реализовать, направлены на улучшение жизни людей и имеют социальную значимость. Тренд последнего года — выросший спрос на системы «Умного города»». Мы уже выполнили несколько таких заказов, но не сомневаюсь, что их популярность будет только расти. Кстати, мы в Т2 тоже активно пользуемся своими M2M-решениями. Например, на наших базовых станциях мы устанавливаем датчики, отслеживающие потребление электроэнергии и нагрузку на системы электропитания. Это позволяет избегать неисправностей и обеспечивать клиентов бесперебойной мобильной связью.

Корпоративные клиенты Т2 могут получить широкий спектр услуг в сегменте М2М. Он включать контроль устройств в режиме одного окна, доступ к круглосуточным онлайн-отчетам, журналам операций, системе оперативных уведомлений, контролю затрат, установке уровней доступа для сотрудников. Также оператор обеспечит их круглосуточной поддержкой персонального менеджера.

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