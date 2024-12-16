В Томске разработали проект ремонта Доходного дома Некрасовой

16 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завершена разработка проектно-сметной документации капитального ремонта регионального объекта культурного наследия «Доходный дом Е. Некрасовой» на пр. Ленина, 123.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, проект предполагает капремонт второго и третьего этажей здания, а также ремонт внутренних помещений, системы отопления и электроснабжения, замену окон. Предполагается, что стоимость работ составит более 35 млн рублей.

Заказчиком проекта является региональный центр по охране памятников. Проект выполнила компания «СКИТ-93», уже имеющая опыт работы на таких томских исторических объектах, как доходный дом купца Деева (пер. Батенькова, 3), «Пассаж Второва» (пр. Ленина, 111), здание больницы (Ленина, 51).

Уточняется, что в ходе разработки документации подрядчик получил акт историко-культурной экспертизы и заключение достоверности проекта. Проект согласован с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия.

Торговый дом был построен конце XIX века. Здание является примером крупного доходного дома с богатым декором, реализованным лишь с помощью кирпича с применением песчаника.

Известно, что обширные участки земли и доходные дома на улице Миллионной (нынешнем проспекте Ленина в районе ЦУМа) принадлежали Некрасовым, сыновьям Максима Ивановича Некрасова, выбившегося в купцы третьей гильдии из мещан. Владельцем доходного дома на Миллионной (современный адрес — Ленина, 123) был Александр Максимович Некрасов, где его жена, Екатерина Христофоровна, вела торговлю железоскобяными и лакокрасочными изделиями.

Овдовев в 1902 году, купчиха Некрасова стала полноправной хозяйкой дома, где продолжала заниматься торговлей скобяными изделиями, о чем и свидетельствовала рекламная надпись на южной стороне дома. С приходом советской власти в 20-е годы все Некрасовские дома, в том числе и скобяной магазин, национализировали. В 1993 году бывший дом купчихи Некрасовой был принят на государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения.

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