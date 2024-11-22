ТДСК передала Томску улицу Береговую

22 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Накануне ОАО «ТДСК» передала Томску улично-дорожную сеть по ул. Береговой. Власти ведут инвентаризацию, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, ведется подсчет требуемого финансирования для подключения фонарей, включения улицы в содержание для уборки. После этого будет рассматривать возможность ремонта дефектов и прочие вопросы.

— Это позволит решить нам застарелую городскую проблему. Как только это будет возможно, первым делом включим освещение, чтобы люди возвращались домой по светлому пути, — говорится в сообщении.

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