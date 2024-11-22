18+
18+
РЕКЛАМА

ТДСК передала Томску улицу Береговую

Город, Дороги, ЖКХ, Томские новости, ремонт дороги власть сеть улицы интересные новости Томска ТДСК передала Томску улицу Береговую

Накануне ОАО «ТДСК» передала Томску улично-дорожную сеть по ул. Береговой. Власти ведут инвентаризацию, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, ведется подсчет требуемого финансирования для подключения фонарей, включения улицы в содержание для уборки. После этого будет рассматривать возможность ремонта дефектов и прочие вопросы.

— Это позволит решить нам застарелую городскую проблему. Как только это будет возможно, первым делом включим освещение, чтобы люди возвращались домой по светлому пути, — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Завтра томичей ждут снег и ветер

9 ноября 2024
Томские новости

Омская компания откорректирует нормативы проектирования для Томской области

14 ноября 2024
Бизнес

Тест. Безопасность может быть интересной

6 ноября 2024
Рассказано

Дом врачей. Как томичка переехала в квартиру профессоров Ходкевичей на Белинского, 27а

15 ноября 2024
Томские новости

Более 5 млн рублей сэкономлено. Томичи продолжают платить меньше за проезд в транспорте

11 ноября 2024
Томские новости

В Томске сняли клип «Мой город»

30 октября 2024
Томские новости

Инициативы северчан улучшают город

12 ноября 2024
Рассказано

Рыбоведение. Как осетру выплыть из Красной книги

29 октября 2024