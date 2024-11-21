Банк «ДОМ.РФ» профинансирует на 2,1 млрд рублей строительство ЖК близ центра Томска

21 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Банк «ДОМ.РФ» предоставит специализированному застройщику «Юнит» (Москва) 2,1 млрд рублей для строительства в Томске жилого комплекса в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные банка.

Площадка под строительство располагается вблизи пересечения улиц Большая Подгорная и Ялтинская, в 4 км от центра города. Строительство начнется во втором квартале 2025 года, завершение первой очереди запланировано на конец 2027 года. Общая площадь ЖК составит порядка 30 тыс. кв. метров, он будет рассчитан на 419 семей.

По словам представителя СЗ «Юнит» Анны Алексеевой, в настоящее время команда застройщика занимается разработкой акцентных архитектурных деталей и концепций, продумывает социальную инфраструктуру в рамках КРТ.

Как сообщалось, ООО «Специализированный застройщик «Юнит» в сентябре выиграло торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) участка по улице Большая Подгорная. Начальная цена аукциона составляла 1,6 млн рублей. «Юнит» стал победителем, предложив 121,2 млн рублей. Планируемый к застройке участок со всех сторон окружен частными домами.

По данным ЕГРЮЛ, владельцами СЗ «Юнит» являются бизнесмены Олег Гулеватый (ему принадлежит 34%), Иван Гришанов (34%) и Антон Алексеев (32%), который также является гендиректором компании. Также Алексеев является совладельцем и руководителем компаний застройщика «Сибирские звезды» (Новосибирск), который построил ЖК Rozalux и возводит ЖК Retrocity в Томске.

Банк «ДОМ.РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, принадлежит одноименному институту развития. По итогам 9 месяцев 2024 года банк занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге " Интерфакс-100».

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