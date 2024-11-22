Ресторан «Снегири» откроется в томском «Академгородке» в декабре

22 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Влад Свириденко

В декабре в здании главного корпуса томской Особой экономической зоны откроется еще одно заведение сети «Снегири». Главным отличием этой точки от других ресторанов ветки станет акцент на сибирскую кухню. В меню будут представлены лосятина, медвежатина, нельма, муксун и другие традиционные для нашего региона специалитеты.

Фото: Влад Свириденко

— Сеть ресторанов «Снегири» предполагает собой схожесть интерьеров, но при этом идёт различие именно кухни, которую мы представляем. На ЦУМе — классическая, европейская история, на Лагерном — смокер, копчения, гриль. В Академгородке особенность в том, что мы будем работать с сибирскими локальными продуктами и направление кухни будет русско-сибирским, — комментирует управляющая «Снегирями» Владлена Сапон.

Фото: Влад Свириденко

Главным шеф-поваром ресторана станет Олеся Марушкина, имеющая опыт работы на кухне более 20-ти лет. Она начинала свою работу в «Вечном Зове», участвовала в открытии ресторана «The Хмель».

— По направлению сибирской кухни она работала с дичью, такой как медвежатина, лосятина. Любит использовать различные травы, которые сама собирает каждый сезон и добавляет к своим блюдам, — отмечает Владлена.

Фото: Влад Свириденко

В новом заведении будет небольшой зал на 70 мест и отдельная VIP-комната. Владлена Сапон отмечает, что локация в Академгородке была выбрана по запросу как от жителей района, так и представителей особой экономической зоны.

— В Академгородке нет ни одного заведения общественного питания в принципе, там только гостиницы, но как отдельный ресторан мы их не так уж и считаем. Мы находимся в главном здании на первом этаже, там большое количество сотрудников, которым вообще негде есть. Только в самом здании около 300 человек, плюс рядом институты различные, пожарная часть и так далее. Нужно место для проведения различных встреч, мероприятий, делегаций. Поэтому решили, что мы там нужны, — рассказывает Владлена.

На данный момент в Томске открыты два ресторана сети: «Снегири» на пр. Ленина, 84 и «Снегири PIZZA&GRILL» на пр. Ленина, 1в. Новое заведение будет располагаться по адресу пр. Академический 8/8.

Фото: Влад Свириденко

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