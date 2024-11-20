В Томской области более чем на 10% снизился ввод жилья

20 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

За десять месяцев в Томской области ввели в строй 365,3 тыс. кв. метров жилья, что на 10,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные со ссылкой на региональный департамент строительства приводит телегарм-канал областного Союза строителей.

Так, с января по октябрь 2023 года на территории региона введено в эксплуатацию 403,1 тыс. кв. метров жилья. В этом году в сегменте ИЖС также отмечается снижение. На баланс поставлено 1 782 индивидуальных дома площадью 220,7 тыс. кв. метров, что на 8,5 тыс. меньше, чем годом ранее.

В 19 многоквартирных домах было введено 144,6 тыс. кв. жилых «квадратов», тогда как в 2023 году этот показатель составлял 190,9 тыс. кв. метров.

В сообщении уточняется, что лидерами по вводу жилья в Томской области являются Томский район (185,4 тыс. кв. метров) и Томск (129,8 тыс. кв. метров).

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