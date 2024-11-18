Представитель издательства «Самокат» расскажет томичам о книжном пиаре

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2024 // Фото: Дом искусств

В субботу, 23 ноября, в томском Доме искусств пройдет лекция руководителя отдела PR издательства «Самокат» Полины Юдиной. Тема выступления — «Инструменты продвижения в мире цифровизации и формирование авторского бренда».

Как уточняют организаторы, на встрече Полина расскажет о работе пиарщика в книжной индустрии: с чего начать и какие инструменты продвижения наиболее эффективны в условиях цифровизации. Гости узнают, как выстраивается авторский бренд, всегда ли писатель должен принимать активное участие в продвижении своих произведений и как это сделать без самого автора.

Лекция пройдет 23 ноября в Доме искусств по ул. Шишкова, 10. Начало в 18.00 вход свободный по предварительной регистрации.

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«Самокат» — первое российское независимое детское книжное издательство. Ведет свою деятельность с 2003 года, выпуская книги российских и зарубежных авторов. «Самокат» издал переводы более чем с 15 языков. Авторы многих текстов и иллюстраций — лауреаты престижнейших премий: медали Андерсена, мемориальной премии Астрид Линдгрен, Немецкой детской литературной премии. Книги «Самоката» были изданы в разных странах мира и получили престижные награды.

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