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В Томске расширят кладбище в Сосновом бору за 1,7 млн рублей

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В Томске до конца года расширят территорию кладбища «Нимфа» в Сосновом бору. Соответствующая закупка размещена на портале zakupki.gov.ru.

Начальная стоимость контракта составляет 1 672 113 рублей. Потенциальному подрядчику предстоит расчистить 4 610 кв. метров территории от кустарника и мелколесья, срубить деревья, выкорчевать пни, провести планировку площадей, завезти, уложить и разровнять щебень.

В документации уточняется, что работы будут проходить на действующем кладбище, где ежедневно происходят захоронения.

Заказчиком выступает томская «Служба городских кладбищ». Заявки принимаются до 20 ноября. Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что на томских кладбищах заканчиваются места. Так, по данным на сентябрь 2024 года, на новом участке в районе Воронино-Курган оставалось менее 2 тыс. свободных мест.

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