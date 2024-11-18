Уследить за всем: в Томске растет спрос на видеонаблюдение в пунктах выдачи заказов

18 ноября 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» отмечает рост спроса на облачное видеонаблюдение для пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов. С начала года сервис оператора подключили 27 компаний.

По требованиям маркетплейсов, пункты выдачи заказов обязаны вести непрерывную видеозапись с фиксацией времени и даты, а также обеспечить хранение архива не менее 90 дней. Количество камер зависит от франшизы, но в помещении их должно быть не менее двух — для охвата склада и зоны обслуживания.

«Ростелеком» предлагает своим клиентам решение, которое работает на каналах связи любых операторов и соответствует требованиям заказчика. Система видеонаблюдения имеет функцию синхронизации, которая предотвращает потерю данных при перебоях в трансляции: видеофайлы сохраняются на SD-карту камеры, а после восстановления сигнала записываются в облако в правильном хронологическом порядке.

На тарифном плане доступны следующие бесплатные опции: выгрузка видео в файл до 20 часов и хранение в облаке неограниченное количество времени, push- и email-уведомления о событиях, умный поиск в архиве, а также возможность трансляции изображения с камер на сайт заказчика.

Алексей Махорин, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«Видеонаблюдение становится востребованным среди владельцев компаний, которые хотят обеспечить сохранность товара и проконтролировать качество обслуживания клиентов. В преддверии новогодних праздников, когда интернет-магазины буквально завалены заказами и в пунктах выдачи в разы увеличивается поток покупателей, наша услуга особенно актуальна».

В «Ростелекоме» действуют два специальных тарифных плана для организаций, которые занимаются выдачей заказов с торговых онлайн-платформ. В их числе тариф «ПВЗ Лайт», предполагающий непрерывную запись на скорости 1 Мбит/с, и «ПВЗ Про» с улучшенным битрейтом в 2 Мбит/с. У оператора работает круглосуточная техническая поддержка по выделенному номеру 8 800 301 25 46.

Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подключение услуги можно на сайте компании или по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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