Томичи отправили Деду Морозу сорокаметровое письмо

18 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

Томичи поздравили Деда Мороза с днем рождения сорокаметровым письмом. Его отправили учащиеся томской школы «Перспектива», сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Свои поздравления и рисунки к ним школьники с первого по 11 классы разместили на рулоне бумаги с габаритами 42 см*40 м. Послание пришлось упаковать в почтовую коробку. Вес отправления составил 2,4 кг.

В сообщении уточняется, что самыми взрослыми отправителями стали студенты Томского индустриального техникума. Более 80 человек написали поздравительные письма, отправив их одной бандеролью.

Самыми юными отправителями стали воспитанники детского сада №54 г. Томска. Свои письма дети украшали не только рисунками и добрыми пожеланиями, но и аппликациями.

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