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Лошадь, быка, свиней и кроликов спасли томские пожарные

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В селе Лучаново Томского района загорелся хлев с животными, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарные спасли лошадь, быка, козу, корову, пять свиней и пятерых кроликов. Возгорание на площади 100 квадратных метров ликвидировали 19 огнеборцев и шесть единиц техники.

В результате погибли 20 кур, шесть коз и два кролика. В пожаре хлев сгорел полностью.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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