В Томской области ожидается потепление

15 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина, из архива издания

Теплая погода, с температурой на 12-16 градусов выше нормы, прогнозируется в регионах юга Западной Сибири, а именно в Новосибирской, Омской, Томской областях и на юге Красноярского края, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Если еще в начале недели там была холодная температура с морозами до минус 15 — минус 20, то сейчас, потеплеет до минус 1 — минус 4, — уточнил Вильфанд.

А вот сильное понижение температуры прогнозируется в ближайшие дни в регионах севера Сибири, севера Дальнего Востока и Урала. Здесь ожидаются тридцатиградусные морозы.

По словам Романа Вильфанда, в Сибирском федеральном округе температура в выходные будет на 5-10 градусов ниже нормы, похолодание прогнозируются на Таймыре, столбики термометров будут опускаться до 36 градусов мороза.

В Якутии и на востоке Красноярского края температура в выходные будет ниже нормы на 5-6 градусов и опустится до минус 35 градусов. На Урале аномально холодная погода будет в Ямало-Ненецком автономном округе с 16 по 20 ноября, температура будет на 6-11 градусов ниже нормы и будет опускаться до минус 25 — минус 31 градуса.

На Чукотке 16–18 ноября ожидается температура на 7-10 градусов ниже нормы и мороз до минус 35.

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