Покусавший военного полицейского рядовой в Томске получил 5 лет колонии

15 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в сопротивлении сотруднику военной полиции и приговорил его к 5 годам колонии строгого режима, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу 2-го Восточного окружного военного суда.

«Военнослужащий, находясь в палате военного госпиталя и не желая подчиняться законным требованиям сотрудника военной полиции, один раз ударил его лезвием туристического ножа по кисти. Затем при попытке его задержания укусил его за предплечье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у полицейского, несмотря на травмы, проблем со здоровьем не было.

В пресс-службе «Интерфаксу» уточнили, что военнослужащему, который находится в звании рядового, инкриминировали ч. 3 ст. 333 УК РФ (сопротивление начальнику, совершенное в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий).

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